Si abbassa il tasso di positività, nel Bresciano 431 casi

(red.) Martedì 30 marzo sono stati 3.271 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (lunedì erano 1.793), a fronte di 44.289 tamponi effettuati (erano 21.137). Il tasso di positività è sceso al 7,3% (era all’8,4%). I decessi sono stati 85 (erano 88) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 30.635. I malati in terapia intensiva sono 862 (-8), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 7.109 (+115).

Resta non negativa la situazione nel Bresciano, con 431 casi contro i 346 del giorno precedente, ma tenendo conto dell’aumento dei tamponi effettuati. Si conferma nell’ultima settimana la riduzione del numero di ricoveri di pazienti positivi Covid agli Spedali Civili, che nella giornata di lunedì registrava 490 posti letto occupati, mentre martedì erano 464 i pazienti ricoverati, di cui 45 in terapia intensiva. Si osserva anche una progressiva riduzione dell’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso (14 nella giornata di lunedì) a fronte di un incremento di pazienti non Covid (110 pazienti).

A livello nazionale i nuovi contagi di martedì 30 marzo sono stati 16.017 (lunedì erano 12.916 ) e 529 i morti (lunedì 417). Il totale ufficiale delle vittime dall’inizio della pandemia in Italia (febbraio 2020) è di 108.879. Martedì sono stati 301.451 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, contro i 156.692 di lunedì. Il tasso di positività è tornato a scendere al 5,3%, contro l’8,2% del giorno precedente.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 897 di cui 394 a Milano città;

Bergamo: 130;

Brescia: 431 (346);

Como: 368;

Cremona: 135;

Lecco: 83;

Lodi: 61;

Mantova: 134;

Monza e Brianza: 204;

Pavia: 95;

Sondrio: 24;

Varese: 651.