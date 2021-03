Pian Camuno, marito e moglie arrestati con 50 grammi di cocaina

(red.) Sono incappati in un normale controllo alla circolazione stradale che i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Breno stavano svolgendo sulla Statale 42 all’uscita di Pian Camuno. Quando i militari hanno segnalato di accostare, l’autista ha percorso alcuni metri in più prima di fermarsi, destando il sospetto degli operatori. Sull’auto si trovavano marito e moglie, lui 49enne e lei di 41 anni.

Durante le operazioni di controllo di patente e libretto, la donna ha iniziato a dire di sentirsi male, è uscita dall’abitacolo allontanandosi di qualche metro per vomitare.

Sono bastati pochi secondi per tentare di liberarsi di un involucro contenente 50 grammi di cocaina, che sono stati recuperati poco lontani dal luogo nel quale la donna aveva simulato il malore. Trovata la droga, i due coniugi sono stati arrestati per la detenzione di stupefacenti. L’arresto è stato convalidato e i due, incensurati e privi di occupazione, attenderanno a piede libero il processo.