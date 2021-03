Hub vaccinale a Brescia, Rolfi: il centro fiera è la soluzione migliore

(red.) “Il centro fiera è la soluzione migliore per l’allestimento del polo vaccinale di massa a Brescia: sotto il profilo logistico, di spazio e di tempistiche per l’allestimento. C’erano dei contratti in essere e di conseguenza era normale valutare anche alternative, ma grazie al lavoro e alla disponibilità di tutti gli attori come Aci, Camera di commercio e prefettura si è arrivati a individuare la strada più corretta”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale Fabio Rolfi.

“Le polemiche relative alla scelta di questi spazi sono inconsistenti. Non c’è alcun disegno di parte politica, solo la volontà di trovare la soluzione più idonea. Brescia deve essere pronta a vaccinare in massa quando arriveranno dosi a sufficienza. Bisogna essere pronti al momento giusto. La presenza di Guido Bertolaso oggi è stata significativa per dare i necessari chiarimenti sotto il profilo tecnico e delle tempistiche” ha concluso Rolfi.