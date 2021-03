Non ce l’ha fatta il 67enne travolto dalla sua auto a Bagolino

(red.) I medici del pronto soccorso dell’ospedale Civile di Brescia non hanno potuto salvare la vita all’uomo di 67 anni che questa mattina di martedì era stato investito dalla propria auto a Ponte Caffaro di Bagolino, in Valle Sabbia.

Il 67enne era sceso per controllare che cosa non andasse del suo veicolo e si trovava davanti alla vettura. Dopo che lui aveva aperto il cofano, l’auto si è messa in movimento travolgendolo e trascinandolo per qualche metro.

Inutile la corsa all’ospedale del capoluogo con l’elicottero, l’uomo non ce l’ha fatta ed è spirato poco dopo il ricovero.