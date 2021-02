Comunicare col “romanzo d’impresa”, il 2 marzo alle 18 lo spiega Confartigianato Brescia

(red.) Perché non raccontare la storia dell’impresa attraverso un romanzo? L’idea è nata ad Alessandro Lucà, che ne ha coniato la formula del “romanzo d’impresa”. Uno strumento originale e innovativo per distinguersi sul mercato di oggi: non più e non solo biglietti da visita, cataloghi e siti internet. Perché l’impresa non è solo bilanci, prodotto o brevetto: è vita, persone che vi lavorano, valori e sfide. Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha organizzato con il fondatore di 2Kventi srl per martedì 2 marzo, alle ore 18, l’appuntamento online per scoprire il nuovo strumento di comunicazione per distinguersi sul mercato, valorizzare meglio la propria attività e far conoscere ai clienti e ai fornitori la vera anima della propria azienda.

Non una semplice monografia d’impresa, ma un racconto concepito come un vero e proprio romanzo, che mescola ricordi ed emozioni, intrecciando le tappe dell’impresa con le vicende più intime, le sconfitte lavorative con i più grandi successi. Il valore di un’impresa raccontato in un romanzo. L’appuntamento di martedì 2 che vedrà i saluti e l’introduzione del presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, prima dell’intervendo di Alessandro Lucà è gratuito, previa registrazione. Per ricevere il link al collegamento web visitare il sito internet di Confartigianato Imprese Brescia oppure contattare l’Area Sviluppo Associativo al numero 030.37.45.284 o scrivere a: area.categorie@confartigianato.bs.it.