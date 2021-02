Auto s’impenna nel parcheggio delle Porte Franche

(red.) La vera domanda che tutti si sono posti è: come ha fatto chi si trovava alla guida della Renault Clio a far arrampicare la sua utilitaria sulle fioriere e sulle ringhiere del centro commerciale Le Porte Franche a Erbusco?

Certo, ha sbagliato la manovra, ma come? Questo si sono chiesti i soccorritori intervenuti appena prima delle 15 nel parcheggio sul tetto del centro commerciale della Franciacorta. Sarà la polizia locale di Rovato a cercare il motivo per il quale l’auto si è impennata, ha travolto il muretto e la recinzione del parcheggio al secondo livello.

Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Palazzolo e i carabinieri, oltre al soccorso medico.

Il 55enne che si trovava al volante è stato trasportato in ospedale in codice giallo ed è stato sottoposto al test per alcool o sostanze stupefacenti.