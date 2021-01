Valanga del Mortirolo, il ragazzo non ce l’ha fatta

(red.) Purtroppo non è riuscito a sopravvivere il ragazzo di 20 anni, residente in provincia di Sondrio, travolto nel primo pomeriggio di questa domenica da una valanga nel comune di Monno, in Alta Valle Camonica, a circa 2300 metri di quota sulle pendici del Mortirolo a poca distanza dalla Malga Boschetto non lontano dal confine con la Valtellina.

Il 20enne si trovava con un gruppo di persone tutte impegnate in un’escursione con le motoslitte quando è avvenuto il distacco della grossa massa nevosa.

Dopo l’allarme subito sono accorsi sul posto gli elicotteri di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), che a rotazione hanno portato sul posto i soccorritori del Cnsas – Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, in tutto una trentina di tecnici, più una squadra del Saf dei Vigili del Fuoco.

Il giovane è stato estratto ancora vivo dalla neve e trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove purtroppo è deceduto prima delle 20.