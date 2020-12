Maltrattamenti alla convivente più anziana, allontanato da casa

(red.) Una misura cautelare di allontanamento dalla casa di famiglia ha raggiunto il giorno di Natale un uomo di 51 anni originario della Campania e abitante a Brescia. Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura cittadina, avrebbero accertato che l’uomo, disoccupato, sottoponeva la donna di 63 anni con la quale convive a maltrattamenti fisici e psicologici.

La signora, che è una pensionata di origine pugliese, ha diversi problemi di salute e qualche giorno fa i carabinieri sono dovuti intervenire nell’ennesimo litigio. Secondo le accuse, la donna mostrava evidenti segni di percosse ed è stata accompagnata all’ospedale.

Avrebbe raccontato di essere vittima di soprusi e angherie, conditi spesso da botte. Per questo è stata trasferita in una comunità protetta.

Una volta segnalato il caso alla procura di Brescia, è scattato il protocollo previsto dal cosiddetto «Codice rosso» per maltrattamenti in famiglia. Il giudice ha deciso la misura cautelare nei confronti del 51enne e la mattina di Natale i carabinieri lo hanno allontanato dall’abitazione. Ora dovrà comparire davanti al gip per la convalida.