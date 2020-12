Parole Luminose per un Natale nuovo (e diverso)

(red.) Leggere per molti è prendersi cura: prendersi cura dell’esistente intorno a noi e di se stessi attraverso le parole dei grandi scrittori, mossi dalla curiosità di conoscere nuove storie, nuovi mondi.

Quando a Brescia, nel marzo scorso, ci siamo ritrovati chiusi nelle nostre case, per tanti la lettura è stata un’occasione importante per tenere teso quel filo indispensabile che unisce all’altro: l’altro che condivide le tue stesse passioni, l’altro che nella solitudine cerca una complicità necessaria, l’altro che chiede un piccolo momento di conforto, l’altro che desidera sentirsi vivo facendo risuonare la propria voce e sapendo che sarà ascoltato, l’altro che chiede piccoli momenti di dimenticanza per essere almeno un po’ felice.

L’idea del progetto “LELUMI – PAROLE LUMINOSE, letture e voci per un nuovo Natale” è semplice e nasce dalle necessità elencate sopra: leggere brani della letteratura italiana e internazionale oltre che locale, farlo gazie a un coro di voci diverse e offrire a tutti coloro che amano la letteratura e la lettura ad alta voce un piccolo squarcio luminoso che aiuti a trascorrere i giorni delle festività natalizie in un modo diverso, inevitabilmente nuovo oggi, lontani dal chiacchiericcio mediatico mai confortante, lontani dal caos colorato ridondante consumistico e troppo luminoso dei Natali passati e in ascolto di precise parole che ci auguriamo tocchino la sensibilità di tanti e smuovano pensieri e sentimenti sereni e costruttivi.

IL PROGETTO

A partire dal 13 dicembre e fino al 6 gennaio tutti i giorni alle 19.00, sul profilo facebook delle biblioteche di Brescia verrà pubblicata una videolettura che sarà a scelta tra: Letteratura italiana del ‘900, Letteratura internazionale, Autori bresciani, Poesia.

Le video letture avranno una durata massima di tre/quattro minuti e saranno interpretate non solo dagli attori di SomebodyTeatro, ma anche da alcuni dei cittadini bresciani che hanno animato, nel marzo scorso, le pagine di Magic Box, il gruppo di lettura collettiva nato il 12 marzo 2020 come risposta ai faticosi giorni della quarantena.

Il 13 dicembre si inaugurerà il progetto con quattro momenti dedicati agli autori bresciani, dato che la festa di Santa Lucia è molto sentita in città. Il tema sarà la luce, gli autori scelti saranno Veronica Gambara, Elena Alberti Nulli, Aldo Cibaldi e Paola Baratto.

Le letture verranno poi pubblicate al ritmo di una al giorno alle ore 19.00 sulla pagina Facebook delle bibliotche di Brescia.

Segnaliamo, il 21 dicembre, la prima puntata della piccola serie di nano-racconti “A cena dalla ballerina” di Flavio Emer una divertente web story in quattro puntate narrata da Beatrice Faedi e Gabriella Tanfoglio e con il suggestivo lavoro scenografico su piccoli oggetti curato da Laura Rivali. La mini serie si concluderà il 24 dicembre in occasione della vigilia di Natale.



Parole Luminose

a cura di Beatrice Faedi e Gabriella Tanfoglio

assistenti Matteo Bernardi, Laura Rivali

riprese video e comunicazione Tiberio Faedi

