Fai Cisl Lombardia: Daniele Cavalleri segretario generale aggiunto

(red.) 48 anni, diplomato in agrotecnica all’Istituto “Dandolo” di Bargnano, alla guida dal 2009 della Federazione provinciale dei lavoratori dell’agroalimentare, Daniele Cavalleri è stato eletto questa mattina segretario generale aggiunto della Fai Cisl Lombardia; affiancherà il segretario generale Massimiliano Albanese.

Il Consiglio generale della Categoria, riunito in videoconferenza con la partecipazione anche del segretario nazionale Onofrio Rota, ha dapprima accolto le dimissioni da componente della Segreteria di un altro bresciano, Oliviero Sora, che ha maturato i requisiti pensionistici e che salutando i colleghi ha espresso la sua gratitudine per aver potuto svolgere tutto il suo percorso sindacale – iniziato nell’aprile del 1988 – nella FAI Cisl, prima a Brescia e poi al regionale.

Cavalleri è stato eletto al nuovo incarico con un larghissimo consenso, riconoscimento di un’esperienza ormai fortemente consolidata nel settore: dopo diversi anni di lavoro in due delle più importanti aziende vitivinicole della Franciacorta è stato delegato della Fai Cisl di Brescia dal 1996 ed è entrato nella Segreteria nel 2001. Eletto segretario provinciale per la prima volta al termine del Congresso del 2009 è stato riconfermato sia in quello del 2013 che in quello del 2017. La nuova esperienza a cui è stato chiamato dal gruppo dirigente della FAI Cisl Lombardia lo vedrà da subito impegnato a sostegno del confronto per il rinnovo dei contratti agricoli territoriali.