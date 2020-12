Venerdì 11 alle 21 “Raffaello scopre Brescia” di Luca Scarlini

(red.) Una nuova occasione per celebrare il cinquecentenario del genio urbinate: venerdì 11 dicembre alle ore 21.00 sarà trasmesso lo spettacolo Raffaello scopre Brescia. Un racconto di Luca Scarlini.

Luca Scarlini, scrittore, narratore e voce di “Rai Radio Tre”, ne racconterà la vita e i capolavori in uno spettacolo teatrale. Un percorso a partire dalle due opere parte del patrimonio di Pinacoteca Tosio Martinengo a Brescia fino ad arrivare all’amore per la Fornarina, modello della relazione musa/artista, con affondi su un’esistenza sopra le righe, tra passioni, incontri e la creazione di una vera e propria impresa per la costruzione a la diffusione della leggenda.

L’appuntamento è sulle pagine Facebook e YouTube di Fondazione Brescia Musei, in attesa di tornare a visitare di persona la mostra Raffaello, L’invenzione del divino pittore ospitata al Museo di Santa Giulia di Brescia e curata da Roberta D’Adda.