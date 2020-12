Fornaci: più di 100 mila euro per consolidare il Garzetta

(red.) L’intervento di manutenzione straordinaria degli argini e del fondo del canale Garzetta delle Fornaci, nel tratto scoperto in fondo a via Corsica, si è reso necessario perché, a seguito dei nubifragi dell’agosto 2019, alcuni alberi si sono capovolti ribaltando le zolle delle radici, causando uno smottamento del terreno.

Per garantire il corretto smaltimento delle acque di scolo di questa zona è fondamentale assicurare il corretto deflusso idrico nel canale Garzetta. La funzione drenate del reticolo idrico minore che attraversa la parte urbanizzata e impermeabile della città è messa purtroppo a dura prova dagli eventi sempre più intensi che negli ultimi anni hanno interessato anche Brescia.

L’obiettivo dell’intervento è quindi la sistemazione del tratto di sponda che ha subito un cedimento del terreno a causa della caduta degli alberi e la riqualificazione dell’alveo sottoposto ad elevata erosione a seguito dei moti turbolenti dell’acqua in uscita dal canale coperto.

Gli interventi, dell’importo complessivo di 124.496 euro (94.736 dei quali per i lavori), sono finalizzati quindi a realizzare nuovi argini e a consolidare il fondo di scorrimento del canale.

In particolare, il progetto consiste nella realizzazione di un muro di sostegno in cemento armato che si estende per una lunghezza complessiva di circa 42 metri con un’altezza che varia da un massimo di due metri a un minimo di un metro e mezzo, con riprofilatura delle scarpate e inerbimento delle scarpate. La struttura di sostegno sarà rivestita in pietra lungo tutto il suo sviluppo. Inoltre, nei primi 20 metri è prevista la riqualificazione del fondo dell’alveo con pietrame a blocchi.