Scende il rapporto positivi/tamponi: 11,7% in Italia, 12,3% in regione

(red.) Meno tamponi, meno casi. Anche questo sabato 28 novembre, come sempre durante i fine settimana, i dati sul coronavirus in Lombardia mostrano questo andamento. Nella nostra regione si sono registrati 4.615 nuovi positivi (erano 5.389), a fronte di 37.286 tamponi processati (erano 40.931). La percentuali tra test e contagi è però diminuita al 12,3% (era 13,1%), poco sopra l’indice nazionale.

Nei reparti di terapia intensiva restano ricoverate 919 persone (-6), mentre i malati allettati in reparti non intensivi sono 7.613 (-253). Purtroppo i morti restano 119 (181), e portano il totale dei decessi a quota 21.512.

In Italia i nuovi casi sono stati 26.323, (venerdì erano 28.352), mentre i decessi sono stati 686 (venerdì erano 827), per un totale di 54.363 vittime. I tamponi sono stati 225.940, cioè 3.137 in più rispetto a venerdì quando erano stati 222.803. Mentre il rapporto tra positivi e tamponi effettuati è sceso all’11,7%. Venerdì era al 12,7%.

Purtroppo la Lombardia con i suoi 4.615 nuovi casi resta la regione messa peggio. Sopra quota 3 mila si trova solo il Veneto (3.498). Poi Campania (2.729), Emilia-Romagna (2.172), Piemonte (2.157) e Lazio (2.070).

I nuovi casi divisi per provincia:

Milano: 1.748, di cui 641 a Milano città;

Bergamo: 250;

Brescia: 360 (erano 336);

Como: 448;

Cremona: 97;

Lecco: 168;

Lodi: 117;

Mantova: 209;

Monza e Brianza: 201;

Pavia: 269;

Sondrio: 63;

Varese: 585.