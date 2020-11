Lombardia: meno tamponi, meno casi, al 17,1% il dato test-positivi

(red.) Come ogni domenica, quando si fanno meno tamponi, in Lombardia migliora il dato i valore assoluto sui contagi da coronavirus. Nella nostra regione, domenica 22 novembre, i nuovi positivi sono stati 5.094 (sabato 8.853), a fronte di 29.800 tamponi processati (erano 44.294).

Anche il rapporto test/contagi si è però notevolmente abbassato al 17,1% (era il 19,9%) e questo è un dato positivo. Cresce comunque ancora in numero dei malati in terapia intensiva negli ospedali lombardi che sono 949 (+13), mentre gli allettati in reparti non intensivi sono aumentati di 77 unità (8.391). I deceduti sono stati 165 (erano 169), che portano il totale dei morti ufficiali da pandemia a quota 20.524.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia: Milano: 2.208, di cui 825 a Milano città; Bergamo: 129; Brescia: 196 (erano 462); Como: 316; Cremona: 89; Lecco: 197; Lodi: 137; Mantova: 142; Monza e Brianza: 843; Pavia: 211; Sondrio: 218; Varese: 326.

A livello nazionale sono stati 28.337 i nuovi casi di coronavirus individuati in questa domenica 22 novembre, in calo rispetto ai 34.767 di sabato, sulla base di 188.747 tamponi (erano 237.225), e con 562 morti (692). Il totale dei decessi ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia è di 49.823.

A livello nazionale è tornato a salire il rapporto positivi-tamponi che domenica è stato del 15,01% mentre sabato era al 14,65%.