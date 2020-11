Carretta e Coen (Azione): “Fontana passi dalle parole a fatti concreti”

(red.) “Bene l’aiuto a commercio, partite Iva e autonomi, così come ottime tutte le misure di contrasto alla povertà che Regione Lombardia intende mettere in campo”, si legge in una nota diffusa dal consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione). “Ora però chiediamo al presidente Fontana di trasformare le parole in fatti concreti, facendo sapere ai propri cittadini modalità di accesso e tempistiche così come la dovuta trasparenza circa le coperture di queste nuove risorse messe in campo. No a propaganda sì a progettualità concrete e fattibili. In occasione del Bilancio previsionale Azione sarà felice di fare anche le sue proposte”.

“Per capire come vengono individuati i beneficiari servirà vedere i testi delle delibere, oggi non disponibili. Gli annunci lasciano spazio ad aspettative che per una platea di soggetti verranno tarpate entrando sul concreto. La politica deve essere chiarae trasparente.Sempre”, è stato il commento di Aldo Coen, coordinatore del gruppo Sviluppo e attività produttive di Brescia in Azione.