Non passa sfiducia a Gallera, il M5s: “Fontana e la Lega lo salvano”

(red.) «Le responsabilità di Gallera sono quelle del presidente Fontana e della Lega, che per mesi ne hanno avallato e difeso l’operato. Logico che si spalleggino l’un l’altro e si difendano a vicenda, dal momento che colpe, errori e responsabilità sono comuni. Se va a casa uno, deve andare a casa anche l’altro. Per questo motivo la maggioranza non ha nemmeno voluto trattare la nostra richiesta di mozione urgente per un cambio al vertice dell’assessorato al Welfare» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, sul voto segreto che ha salvato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Gallera, dalla sfiducia.

«Tutti i consiglieri di maggioranza, tranne quattro, segno che al loro interno esistono delle divisioni, hanno votato contro l’urgenza della mozione”, dice ancora De Rosa, “impedendo così di trattarla. Per loro l’emergenza Covid non rappresenta un’urgenza per i cittadini. Vivono fuori dalla realtà. Oggi durante l’intero consiglio Regionale abbiamo parlato di tutto tranne che della situazione legata alla pandemia.

Nella difesa a oltranza dell’indifendibile, non c’è solo l’arroganza di chi non sa ammettere le proprie colpe, ma anche la paura di chi non vuole perdere il posto, di chi sa che ormai il re è nudo, ed è conscio del fatto che i propri disastri siano palesi agli occhi di cittadini ormai esasperati, dall’incompetenza mostrata da questa Giunta.

La cui incapacità di prendere decisioni continua a causare ritardi il cui peso, sia in termini di salute che in termini economici, grava sulle spalle di tutti noi cittadini».