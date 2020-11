(red.) “Seguendo un calcolo, caro alla Lega che usa quantificare gli interventi dello Stato ripartendone il quantitativo su tutti i cittadini italiani, Regione Lombardia con il pacchetto di indennizzi per categorie, imprese, professionisti e lavoratori autonomi approvato dalla Giunta regionale, ha stanziato un contributo di circa 16 euro a testa”. Lo ha detto Massimo De Rosa, capogruppo M5s in regione, riferendosi ai 167 milioni di euro di indennizzi Covid decisi dalla giunta: “In pratica ci offrono pizza e birra. Fontana e la sua Giunta pensano che questo sia sufficiente a sostenere le imprese e i lavoratori lombardi in questo periodo di crisi?”.