Beccalossi: “Dalla Regione risorse importanti per indennizzi Covid”

(red.) “Un sostegno che testimonia lo sforzo della Regione Lombardia per cittadini e imprese colpiti dalla crisi dovuta al Covid. Va sottolineato che si tratta di risorse importanti trovate nel bilancio regionale e che i beneficiari saranno soprattutto gli esclusi dai ristori del governo. Grazie al presidente Fontana e agli assessori Mattinzoli e Caparini per questo pacchetto di interventi non scontati, non dovuti e quindi particolarmente preziosi per i lombardi”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio Regionale, commentando i provvedimenti della Giunta lombarda che oggi ha stanziato 167 milioni di euro di indennizzi per far fronte alle criticità economiche dovute al Coronavirus.