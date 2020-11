Beccalossi-Carzeri: con la Croce Bianca premiato il cuore Bresciano

(red.) “Il premio Rosa Camuna alla Croce Bianca di Brescia è il riconoscimento al cuore e alla generosità delle donne e degli uomini che da 130 anni si mettono al servizio della nostra comunità e agli 800 volontari che ogni giorno, a maggior ragione in questi momenti difficili, hanno detto a tutti noi ‘io ci sono’ senza chiedere niente in cambio”.

Lo dichiarano Viviana Beccalossi (Presidente del Gruppo Misto) e Claudia Carzeri (Forza Italia – Presidente Commissione Territorio e Infrastrutture), in occasione della cerimonia di premiazione della rosa Camuna 2020, oggi al Pirellone. Alla Croce Bianca di Brescia è stato conferito il riconoscimento su loro proposta, tra le 106 candidature pervenute.

“A distanza di alcuni mesi dalle presentazione della candidatura che abbiamo fortemente voluto- ricorda Viviana Beccalossi- sono ancora più orgogliosa e convinta di questa scelta. Anche nella seconda ondata della pandemia, la presidente Umberta Salvadego Molin e tutta la Croce Bianca stanno dimostrando cosa significhi davvero fare volontariato, mettendo a disposizione tempo, sforzi e anche la loro incolumità personale, senza chiedere niente in cambio e senza essere pagati per farlo. Un messaggio per niente scontato, come i cittadini possono testimoniare ogni giorno”.

“Nel periodo di massima emergenza –conclude Claudia Carzeri- la Croce Bianca non si è mai sottratta dall’intervenire per aiutare la comunità, in assoluto spirito di collaborazione e solidarietà. Sono una realtà solida, vicina al territorio e anche grazie alla preziosa guida della Presidente continuano a dare un importante servizio alla nostra Provincia. Questo riconoscimento non può che essere un “grazie” al loro sacrificio e all’impegno profuso in questi mesi difficili”.