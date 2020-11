Le Sfere di Natale Prezioso a sostegno dell’Ospedale dei Bambini di Brescia

(red.) E’ stata presentata all’Ospedale dei Bambini di Brescia l’iniziativa promossa da Conad “Natale Prezioso” attiva dal 28 ottobre al 6 dicembre in tutti i punti vendita in cui opera Conad Centro Nord: Lombardia e Emilia Romagna (per le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia). Con una spesa minima di 30 € e un contributo di 2,90 € si potrà avere una delle 6 sfere a temi natalizi in vetro soffiato decorate a mano nel Nord Europa da esperti maestri artigiani per Brandani. Per ciascuna sfera saranno donati in beneficenza 0,50 euro a favore di enti e associazioni territoriali a sostegno di sei progetti solidali rivolti per lo più ai bambini.

Per la provincia di Brescia, Cremona e Mantova la donazione sarà a favore del progetto a favore del progetto “Servizio Psicologia Pediatrica Ospedaliera” dell’Ospedale dei Bambini degli Spedali Civili di Brescia attivato per migliorare il benessere psico-fisico attraverso il supporto psicologico dei piccoli pazienti e delle loro famiglie che devono affrontare percorsi diagnostici e terapeutici lunghi e complessi. L’Ospedale dei Bambini ASST Spedali Civili Brescia, centro di riferimento per le patologie congenite, in particolare immunodeficienze, patologie delle vie biliari e patologie ematooncologiche insieme ad altri centri nazionali di eccellenza, è socio fondatore dell’Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani (A.O.P.I.) ed è accreditato secondo gli standard Joint Commission International dal 2012.

“In questo anno di grande difficoltà Conad e i suoi clienti hanno già dimostrato di essere accanto agli Ospedali durante l’emergenza sanitaria con l’iniziativa Unisciti a Noi a favore dei reparti Covid”, afferma Dario Bronzieri, membro del Cda di Conad Centro Nord e continua: “Ci teniamo però a confermare la nostra attenzione alle cure per i più piccoli e a dare continuità ai progetti al fianco dell’Ospedale dei Bambini. Ci auguriamo un grande successo per questa iniziativa nella speranza di portare un po’ di clima natalizio nelle famiglie di tutti”.

“L’iniziativa di Conad Centro Nord, resa possibile da alcuni anni grazie alla sensibilità dell’azienda ed alla generosità dei suoi clienti, che ringraziamo di cuore, ci consente di mantenere e proseguire un’azione importante e strategica per l’Ospedale dei Bambini degli Spedali Civili di Brescia.” ricorda Massimo Lombardo, direttore generale degli Spedali Civili di Brescia. L’ attività del pool del Servizio di Psicologia pediatrica, che intendiamo potenziare a favore dei piccoli pazienti, è possibile grazie al cuore generoso di privati e aziende come Conad, cui va il nostro ringraziamento e la nostra riconoscenza”.

Conad Centro Nord è una delle cinque cooperative territoriali associate in Conad – Consorzio nazionale tra dettaglianti che opera in Italia nel mercato della grande distribuzione organizzata. Nata nel 1963, svolge la sua attività nelle province emiliane di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in Lombardia con 253 punti vendita (circa 225 mila mq di superficie complessiva). La quota di mercato Conad sul territorio è del 6,7%. Conad Centro Nord ha chiuso il 2019 con un fatturato della rete di vendita di oltre 1,39 miliardi di euro, frutto dell’attività di 336 imprenditori associati e circa 5.475 dipendenti. L’azienda ha una spiccata vocazione sociale: è costantemente impegnata nella tutela del consumatore, delle economie locali e, in particolar modo, in progetti di sostegno per il territorio, la scuola, la famiglia e la comunità.