Contagi: nuovo record in Italia, Lombardia 11.489, Brescia 710

(red.) Non accenna a migliorare il bollettino quotidiano dei contagi da coronavirus in Italia. Nella giornata di questo sabato 7 novembre si sono registrati 39.811 nuovi casi di positività (è il numero più alto di sempre), contro i 37.809 di venerdì. Sono stati effettuati 231.673 tamponi, un po’ meno rispetto ai 234.245 di venerdì. Le vittime sono state 425 (erano 446 il giorno precedente).

Il totale delle vittime ufficiali da coronavirus nel nostro paese sale a 41.063. Il rapporto positivi/tamponi sale al 17,1% contro il 16,14% di venerdì di 24 ore fa.

Non va meglio la Lombardia, dove nella giornata di sabato 7 novembre i nuovi contagi sono stati 11.489 (venerdì 9.934) con 46.099 tamponi (contro 46.401 nel giorno precedente). In leggero calo le vittime 108 (131), che portano il totale a quota 18.266. Nei reparti di terapia intensiva si trovano ricoverate 610 persone (+40); nei reparti non intensivi i malati allettati sono 5.813 (+250).

Ecco i nuovi casi lombardi divisi per provincia: Milano: 4.520, di cui 1.758 a Milano città; Bergamo: 382; Brescia: 710 (venerdì 569); Como: 891; Cremona: 256; Lecco: 283; Lodi: 207; Mantova: 359; Monza e Brianza: 1638; Pavia: 550; Sondrio: 135; Varese: 1.222.