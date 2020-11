Ghiroldi (Lega): “Nuovi interventi della Regione a sostegno delle Rsa”

(red.) “La Regione Lombardia ha accolto le istanze di operatori e rappresentanze delle Rsa, adottando provvedimenti concreti a favore di queste realtà, messe a durissima prova dalla pandemia di Covid-19”. Così Francesco Ghiroldi, consigliere della Lega, commenta la delibera di Giunta approvata nella giornata di martedì.

“La Regione – prosegue Ghiroldi – ha deciso di intervenire a sostegno delle Rsa, che rappresentano una parte fondamentale dell’offerta socio-sanitaria, specialmente di territori come il nostro. Basti pensare come nella sola Lombardia ci siano più strutture che in tutto il resto d’Italia, ma soprattutto all’importantissima funzione sociale svolta nella cura e nel trattamento degli anziani”.

“Per questa ragione e consapevoli della situazione”, informa Ghiroldi, “la Regione ha deciso di approvare lo stanziamento di 40 euro aggiuntivi al giorno per ospite, per i pazienti risultati positivi e per quelli deceduti, anche senza aver fatto tampone, ma con verifica del medico di sintomi Covid. A questo si andrà a sommare un ulteriore incremento di 8 euro relativi alle classificazioni SOSIA, per tutti i posti letto occupati durante il periodo di emergenza. La tariffa delle strutture socio-sanitarie sarà innalzata del 2,5%, con un investimento pari a circa 29 milioni di euro”.

“Infine viene previsto un incremento di 7 milioni per l’Assistenza Domiciliare Integra (ADI) e per le cure palliative. Questi interventi, sono contenuti in una delibera di giunta approvata oggi e una parte saranno oggetto di una prossima legge regionale. Si tratta di interventi importanti – conclude Ghiroldi – che dimostrano l’importanza attribuita dalla Lombardia alle RSA e alle case di cura, una galassia di enti e istituzioni che svolgono un compito delicato e costituiscono un valore aggiunto”.