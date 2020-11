(red.) DreamLux , marchio innovativo del tessile italiano, e Giò Bressana, interior artist bresciano con studio a Barbariga, hanno realizzato una serie di pannelli che andranno a decorare la sala cinema privata nella nuova villa della famiglia reale saudita a Ryad.

Si tratta di 16 pezzi dipinti su fibra ottica che fanno parte di una rivestitura che ne comprende globalmente 64, tutti in tessuto a led DreamLux, l’unico al mondo in grado di illuminarsi, realizzato dall’azienda tessile della famiglia Galbersanini.

Ogni pannello lavorato da Bressana ha misure differenti, fino a raggiungere nel corpo centrale una dimensione di 14 metri per 4 di altezza ed è stato realizzato lavorando la fibra ottica a mano. Un lavoro di grande accuratezza e precisione che non ammette errori, cancellazioni, ripensamenti.

Per capire quanto è prezioso il tessuto innovativo basta considerare che in 3 metri ci sono 180 km di fibra ottica. La fibra viene cablata a mano e, per dare un’idea del lavoro, 1 metro quadrato richiede una giornata di lavorazione con strumenti di precisione. Per il resto i materiali sono i più pregiati: secondo il prodotto, seta, lino, cachemire, lana.

La consegna dell’opera di Bressana per la famiglia reale saudita avverrà nei prossimi giorni.