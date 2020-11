Meno tamponi e meno contagiati, ma il 16% è positivo. Male Brescia

(red.) Il dato dei contagi da coronavirus in Italia migliora sempre alla domenica, quando vengono effettuati meno tamponi. Anche questo 1 novembre è andata così, con 29.907 nuovi casi (venerdì era stati 31.758) e 183.457 tamponi, 32.429 in meno rispetto a venerdì quando erano stati 215.886. Le vittime sono state 208, contro le 297 precedenti. I malati più gravi ricoverati in terapia intensiva sono 1.939 (+96, venerdì erano stati 97).

Il dato più preoccupante è però il tasso di positività, cioè la percentuale di positivi sul totale dei tamponi effettuati: nelle ultime 24 ore è stato del 16,3% e significa che su 100 tamponi eseguiti più di 16 sono risultati positivi; sabato era del 14,7%.

Ancora una volta la Regione più colpita è la Lombardia (con 8.607 nuovi casi) e 39.658 tamponi che migliora leggermente rispetto agli 8.919 del giorno prima, ma con 46.781 tamponi effettuati.

Male anche la Campania con +3.860. Sopra i 2 mila ci sono Toscana, Lazio, Veneto e Piemonte.

Nella nostra regione si segnalano altre 54 vittime (erano 73), che portano il totale delle persone ufficialmente morte per la pandemia Lombardia a quota 17.589. Attualmente i ricoverati in terapia intensiva sono 418 (+26), mentre i malati in reparti ospedalieri non intensivi sono 4.246 (+213).

I nuovi casi lombardi divisi per provincia.

Milano: 3.695, di cui 1.554 a Milano città; Bergamo: 190; Brescia: 463 (sabato 413); Como: 485; Cremona: 181; Lecco: 291; Lodi: 138; Mantova: 117; Monza e Brianza: 1.195; Pavia: 434; Sondrio: 77; Varese: 1.238.