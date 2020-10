Lombardia, scatta il coprifuoco dalle 23. Con l’autocertificazione

(red.) A partire da questa notte, giovedì 22 ottobre, dalle 23 alle 5 e per tutte le notti fino al prossimo 13 novembre scatta il coprifuoco su tutto il territorio regionale della Lombardia. Dopo che ieri il governatore Attilio Fontana e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmata un’ordinanza congiunta, da oggi scattano tutte le misure (qui il testo completo dell’ordinanza) indicate sulla chiusura delle attività e il fermo agli spostamenti.

E come era stato annunciato, in Lombardia torna anche l’autocertificazione nel caso in cui si fosse fermati dalle forze dell’ordine nel periodo dalle 23 alle 5. Infatti, in questo periodo di tempo sono ammessi gli spostamenti solo in caso di lavoro, necessità urgenti e motivi di salute.

In ogni caso, come prevede la stessa ordinanza sul coprifuoco, dalle 23 sono ammessi anche gli spostamenti per poter tornare alla propria abitazione. Ma nel caso in cui ci si trovasse dopo le 23 ancora in strada, si potrà giustificare la propria presenza attraverso l’autocertificazione che si può scaricare anche da qui.