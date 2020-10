Venerdì a Caino la storia della prima donna che volle correre il Giro d’Italia

(red.) Venerdì 23 ottobre a Caino, alle ore 20,30 presso il teatro dell’oratorio in via Folletto va in scena “Finisce per A”, Soliloquio tra Alfonsina Strada, unica donna al Giro d’Italia del 1924, e Gesù. Testo di Eugenio Sideri. Con Patrizia Bollini, regia Gabriele Tesauri, voce fuori campo Pierr Nosari, foto di scena Achille Lepera. Un progetto di Patrizia Bollini, Eugenio Sideri, produzione Lady Godiva Teatro, Comune di Ravenna.

Alfonsina pedala, pedala veloce sulla sua bicicletta. Poco importa se i capelli non sono lunghi e vaporosi ma corti, alla “maschietto” … Poco importa se le gambe non sono lisce e snelle, ma tozze e muscolose… Poco importa se tutti la prendono per “matta” … Poco importa se viene vista come un fenomeno da baraccone… Lei corre, sulla sua bicicletta, e pedala pedala pedala.



Facile a dirsi, oggi, di una donna che corre in bicicletta, ma meno facile 90 anni fa, precisamente nel 1924, quando Alfonsina Morini, maritata Strada, si iscrive e partecipa al Giro d’Italia. Prima ed unica donna a farlo, in quel tempo. Uno scandalo, per quella “corriditrice” che tutti credevano volesse sfidare gli uomini, ‘i maschi’. Ma Alfonsina voleva solo volare sulle ruote, correre nel vento, arrampicarsi per le montagne. E “il diavolo in gonnella” lo fece. Per tutta la vita, perché per tutta la vita la sua grande passione per le due ruote continuò.