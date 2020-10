“Una marea multicolore”: gli incontri si terranno solo on line

(red.) L’Associazione artisti bresciani comunica che, causa le restrizioni per il Covid-19, il ciclo di incontri “Una marea multicolore. Paesaggi, luoghi, immagini della folla” non si svolgerà, come precedentemente comunicato, al San Barnaba di corso Magenta a Brescia. Gli incontri si terranno on line (nei medesimi orari e date) giovedì 22, 29 ottobre – 5, 12 novembre 2020 ore 18.

Partecipare agli incontri on line è semplicissimo: basta inviare una mail a info@aab.bs.it specificando se si è interessati a tutte o solo ad alcune delle quattro conferenze.

L’Aab invierà una mail con il link cliccando sul quale alle ore 18 di ciascuna data della conferenza (22 e 29 ottobre; 5 e 12 novembre) si potrà assistere alla relazione dal proprio computer e, soprattutto, vedere le immagini che vengono proiettate con una buona qualità.

Ecco le date e gli argomenti trattati. L’inizio è sempre alle ore 18.

22.10.2020 L’ARCHITETTURA DELLA FOLLA (I PARTE) – relatore Antonio Rapaggi

29.10.2020 L’ARCHITETTURA DELLA FOLLA (II PARTE) – relatore Antonio Rapaggi

5.11.2020 L’ARTE DELLA FOLLA (I PARTE) – relatrice Maria Vittoria Facchinelli

2.11.2020 L’ARTE DELLA FOLLA (II PARTE) – relatrice Maria Vittoria Facchinelli