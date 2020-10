Coronavirus, quasi 6 mila nuovi casi in Italia, oltre mille in Lombardia

(red.) Peggiora la situazione del contagio da coronavirus in Lombardia e a livello nazionale. Martedì 13 ottobre i nuovi contagi nella nostra regione sono stati 1.080 con 17.186 tamponi, contro i 696 di lunedì a fronte di 13.934 tamponi effettuati. A Brescia i nuovi casi sono stati 35, contro i precedenti 44.

Purtroppo si segnalano anche 6 decessi, mentre il giorno precedente erano 3. Il totale dei morti ufficialmente da pandemia nella regione sale così a quota 16.994. I ricoveri in terapia intensiva sono 62 (+12), mentre i malati in reparti non intensivi sono 546 (+83).

A livello nazionale questo martedì sono stati registrati 5.901 nuovi casi, contro i 4.619 precedenti. I tamponi sono stati 112.544 (27.102 in più rispetto a lunedì quando erano stati 85.442). I pazienti ricoverati con sintomi sono 5.076 (+255, +5,3%; lunedì +302), di cui 514 in terapia intensiva (+62, +13,7%; lunedì +32). I morti sono stati 41, lunedì 39.

Ecco i nuovi casi lombardi divisi per provincia.

Milano: 440, di cui 236 a Milano città;

Bergamo: 40;

Brescia: 35;

Como: 61;

Cremona: 23;

Lecco: 43;

Lodi: 10;

Mantova: 46;

Monza e Brianza: 180;

Pavia: 34;

Sondrio: 10;

Varese: 121.