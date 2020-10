Quartiere Abba: il mercato trasloca nel parcheggio del Polivalente

(red.) Da giovedì 8 ottobre il mercato del quartiere Abba si sposta, in via sperimentale, al parcheggio del Polivalente di via Collebeato. La nuova sede, che ha ottenuto il via libera della Commissione del commercio su area pubblica, ospiterà gli attuali 36 banchi (10 alimentari, 25 non alimentari e un produttore agricolo) e 30 parcheggi a disposizione dei clienti. Oltre alla fermata dell’autobus (linea 2), nelle vicinanze si trovano un bar, un’edicola, un chiosco e un bagno pubblico, collocato nel parco adiacente. In via Sant’Emiliano, di fronte al civico 70, nelle prossime settimane saranno istituiti due posteggi isolati che saranno assegnati ad ambulanti le merceologie dei quali saranno concordate con il Consiglio di Quartiere Urago Mella.

Per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2020 gli operatori del mercato rionale Abba saranno esentati dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap).

Lo spostamento del mercato è stato deciso dall’Amministrazione comunale per motivi di sicurezza, dal momento che le dimensioni del parcheggio del Polivalente sono più idonee a ospitare i banchi mercatali, in conformità alle disposizioni sanitarie in vigore e con il parere favorevole del Consiglio di Quartiere. La nuova collocazione, inoltre, consentirà di valorizzare l’area del parcheggio del Polivalente.