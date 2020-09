Casa Industria, Donati, Zani, Formenti: tre nomi nuovi nel consiglio

(red.) Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha nominato, nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Casa di Industria Onlus Elisabetta Donati, Federico Zani e Rosangela Formenti.

Si tratta di professionisti che potranno dare un valido contributo alle realtà nelle quali andranno a operare.

Elisabetta Donati è nata a La Spezia nel 1957. È sociologa, ricercatrice e docente a contratto dell’Università degli Studi di Torino. Dal 1993 al 2013 è stata responsabile dell’area ricerche della società Pari e Dispari, impresa femminile leader nella progettazione di interventi di promozione delle pari opportunità. Dal 2000 al 2008 è stata consulente dell’Istituto di Ricerca Sociale della Regione Piemonte. È stata coordinatrice scientifica dell’agenzia di governance nel progetto triennale “Brescia città del noi” (2016-2019) e da quest’anno è responsabile della segreteria scientifica della Fondazione Ravasi-Garzanti di Milano. È stata presidente della Commissione Pari opportunità del Comune di Brescia e dal 2014 è presidente della Fondazione Casa di Industria. Dal 2018 è socia dell’Ateneo di Brescia.

Federico Zani è nato a Brescia nel 1987 e ha conseguito la laurea magistrale in Management a indirizzo Marketing nel 2012. Dal 2016 al 2017 è stato presidente del Rotaract Club Brescia Vittoria Alata e dal 2013 al 2017 è stato Presidente della Commissione Media, Comunicazione e Ufficio Stampa del Distretto Rotaract 2050. Dal 2017 al 2018 è stato Presidente della Commissione Distrettuale Sviluppo Professionale e Leadership del Distretto Rotaract 2050. Dal 2013 è addetto alla gestione acquisti e marketing per la società Tecnosens Spa.

Rosangela Formenti è nata a Brescia nel 1962. Dopo aver conseguito la maturità classica ha lavorato per lo studio legale Sturla di Brescia, per Tecnoricambi Srl, per Ortocom Srl e per Loris International.

È stata responsabile dell’assistenza tecnica per Goisis Srl dal 1998 al 2001 e dal 2001 ad oggi è responsabile amministrativa di Ortocom Srl di Brescia.