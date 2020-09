Cade sul Monte Orfano con la mountain bike: gravissimo

(red.) Questa domenica mattina intorno alle 9,30 stava percorrendo in discesa i viottoli del Monte Orfano, la collina tra Cologne e Rovato, alla guida della propria mountain bike quando ha improvvisamente perso il controllo della bicicletta, cadendo a terra rovinosamente per almeno una trentina di metri.

L’uomo, un 50enne, aveva appena cominciato a scendere dopo essere salito fino al rifugio degli Alpini di Cologne e stava percorrendo un sentiero in mezzo alla boscaglia quando è caduto. Era esamine per terra ma un altro ciclista, che per fortuna aveva assistito all’incidente, ha lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

Sul posto la Croce Rossa di Palazzolo sull’Oglio e la Polizia locale.

Il 50enne è stato rianimato e trasportato in codice rosso con l’elisoccorso al Civile di Brescia. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime ed è stato ricoverato in prognosi riservata.