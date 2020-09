Garda veronese, da venerdì 18 il campionato Protagonist 7.5

Tutto è pronto nella sede del Circolo nautico di Brenzone, lungo la riva veneta del lago di Garda, dove da venerdì 18 a domenica 20 settembre, si svolgerà il campionato italiano della Classe Protagonist 7.5. L’ evento è organizzato dal Circolo nautico e dalla associazione di Classe, sotto l’egida di Federazione Italiana Vela.

Il segnale di avviso della prima prova è previsto alle ore 13 di sabato 19 settembre e il programma prevede un massimo di sei prove.

Nella giornata di venerdì 18 saranno effettuate le operazioni di stazza. La novità di quest’anno è l’introduzione dell’arbitraggio diretto in acqua, secondo quanto stabilito dalle normative di World Sailing. Si tratta di una formula che favorisce la risoluzione sul campo di regata di eventuali controversie. Sarà quindi un Campionato all’insegna della correttezza e responsabilità degli equipaggi che saranno chiamati a auto regolamentarsi, come è nello spirito della vela. Positiva la risposta degli armatori e degli equipaggi che hanno dimostrato grande voglia di tornare a navigare dopo la lunga pausa del lockdown.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza sanitaria in vigore, evitando assembramenti e mantenendo il distanziamento personale. Più che soddisfacente il parterre che conta ad oggi più di 20 iscritti. Marina Guerra, presidente dell’associazione di Classe, ha anticipato i temi della manifestazione: “Sono certa che questo campionato sarà un vero messaggio di ottimismo e fiducia, e per questo va un sentito grazie agli organizzatori e a tutti gli armatori. Dopo un sofferto periodo di forzata inattività, poter finalmente rivedere in acqua una flotta appassionata ed agguerrita, servirà sicuramente a ridare fiducia a tutti”.

Anche quest’anno il campionato italiano dei Protagonist 7.50 sarà supportato da due partner storici come Nemox International, la veleria Quantum Pro-Laghi e la Finotti Group, un gruppo di aziende veronesi del settore delle infrastrutture, degli impianti tecnologici e dei materiali edili.

Il Protagonist 7.5 è un monotipo da regata e crociera veloce progettato da Gigi Badinelli e nato grazie al cantiere animato dai fratelli Galloni.