Porto d’armi caccia: consegna straordinaria al Carmine

Si avvicina l’apertura della caccia e, per un considerevole numero di bresciani titolari di porto d’armi, è tempo di ritiro del titolo. I porti d’arma, le cui richieste sono state presentate per tempo, saranno tutti distribuiti, in via eccezionale, presso gli uffici del Commissariato di P.S. Carmine, sito in Via E. Capriolo 3, evitando così possibili ritardi di consegna per garantire a tutti i cacciatori la disponibilità del proprio documento per l’apertura della caccia, in programma il prossimo fine settimana.

Gli uffici del Commissariato Carmine effettueranno tre giornate di apertura straordinaria nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 19:00.

I titolari di porto d’armi verranno suddivisi nelle tre giornate, per non creare assembramenti viste le attuali normative legate all’emergenza sanitaria:

mercoledì 16 settembre potranno recarsi presso il Commissariato i titolari con iniziale del cognome dalla lettera A alla lettera E (comprese);

giovedì 17 settembre dalla lettera F alla lettera M;

venerdì 18 settembre dalla lettera N alla lettera Z.