Coronavirus, a Brescia 16 nuovi contagiati

(red.) Nella giornata di martedì 15 settembre in Lombardia sono stati effettuati 19.399 tamponi, portando il totale complessivo a 1.850.323. I nuovi casi positivi sono stati 176 (di cui 35 ‘debolmente positivi’ e 8 a seguito di test sierologico) contro i 125 di lunedì. Due sono state le vittime, esattamente come lunedì. A Brescia si contano 16 nuovi contagiati (contro i 15 del giorno prima).

In iItalia ci sono stati 1.229 contagi e 9 morti. Lunedì erano 1.008 casi e 14 vittime.

Ecco i nuovi casi divisi per provincia:

Milano: 90, di cui 46 a Milano città;

Bergamo: 4;

Brescia: 16;

Como: 2;

Cremona: 3;

Lecco: 7;

Lodi: 3;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 20;

Pavia: 7;

Sondrio: 1;

Varese: 6.