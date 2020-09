Antitrust: istruttoria sull’aggregazione A2A-Aeb (Brianza)

Dopo lo stop del Tar sono arrivati anche i rilievi dell’Antitrust sull’aggregazione industriale tra A2A e Aeb, la multiutility della Brianza. L’Autorità garante per la concorrenza ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se non si tratti di una operazione di concentrazione.



Contro l’accordo si è battuto Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia, il quale è intervenuto sulla questione sostenendo che “tutta la vicenda deve essere esaminata minuziosamente, da una parte non va svenduta una importante azienda pubblica brianzola, dall’altra una concentrazione industriale non può essere effettuata senza una gara pubblica”



Inoltre Fumagalli auspica che “l’Authority intervenga nel giudizio del 02 dicembre innanzi al Tar in modo da sanare qualsiasi folle tentativo di bloccare l’azione giudiziaria proposta dal sottoscritto e dalle imprese per fermare il progetto nell’interesse dei cittadini”.