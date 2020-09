Brescia Musei, un camp per bambini nei due giorni del voto

C’è una novità per i genitori bresciani nell’imminente periodo di sospensione delle attività scolastiche legate alle elezioni. Forti del successo dei Summer Camp estivi e vista la prossimità della pausa elettorale che nel solo comune di Brescia coinvolge una trentina di scuole, Fondazione Brescia Musei ha deciso di realizzare, in via straordinaria, un mini camp nei due giorni in cui le scuole saranno chiuse per ospitare i seggi elettorali.

Il Wonder Camp si svolge nelle medesime modalità dei Summer camp ma limitatamente ai giorni del 21 e 22 settembre con un programma dedicato alla scoperta del cielo e allo sconfinamento dei limiti terrestri con meravigliose storie del cielo sopra di noi. Le iscrizioni sono già aperte.

Il direttore di Fondazione Brescia Musei, Stefano Karadjov commenta: «L’esperienza dei Summer camp rafforza il ruolo della Fondazione a sostegno del welfare e a fianco di tutte le famiglie bresciane, grazie ad un’offerta di continue occasioni di educazione al patrimonio culturale in forma ludica e didattica in coincidenza con le pause scolastiche. Testiamo per la prima volta, a mia conoscenza un caso unico a livello nazionale, questi Camp “elettorali” che consentiranno di fornire anche un sostegno alle tante famiglie i cui figli vivranno la sospensione delle attività scolastiche a causa del necessario espletamento delle procedure elettorali nei plessi scolastici ».

Il Wonder Campo è riservato a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni e costa 45 euro per entrambe le giornate. E’ in programma il 21 e 22 settembre al Museo di Santa Giulia. Si tratta di un mini camp dedicato alla scoperta del cielo. Un viaggio che sconfina oltre i limiti della terra, nello spazio, dove incontriamo astri, pianeti, satelliti…

Lunedì 21 settembre Occhi sulla luna. Martedì 22 settembre Polvere di stelle.

Accoglienza e ritiro partecipanti scaglionati: dalle 8.30 alle 9.00 e dalle ore 15.30 alle 16.00 presso l’ingresso del Museo di Santa Giulia, via Musei 81/b. I bambini possono essere accompagnati da una sola persona.

Programma delle giornate:

8.30 – 9.00 arrivo scaglionato dei bambini presso l’ingresso principale del Museo di Santa Giulia, via Musei 81/b

9.00 inizio attività

11.00 circa pausa merenda portata da casa

13.00 pranzo al sacco con cibo portato da casa

14.00-15.30 attività e momenti di gioco

15.30-16.00 ritiro scaglionato dei bambini

Prenotazioni presso il Cup del Museo di Santa Giulia da lunedì a domenica, dalle 10.00 alle 16.00

tel. 030.2977833-834 – santagiulia@bresciamusei.com. Le iscrizioni si chiudono il 17 settembre.