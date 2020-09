Tir si ribalta, traffico in tilt tra la Volta e San Zeno

(red.) Il ribaltamento di un autoarticolato Mercedes della Germani verificatosi nella tarda mattinata di questo mercoledì 9 settembre 2020 ha bloccato il traffico all’altezza della rotonda tra il casello di Brescia Centro dell’autostrada, la Statale 45bis e via Volta.

L’incidente, che non ha avuto gravi conseguenze per le persone, è avvenuto intorno alle 11,30 e ha coinvolto il mezzo pesante che si è ribaltato nell’affrontare la rotonda.

Il traffico è stato chiuso per qualche ora dalla Polizia Locale tra l’Esselunga della Volta e San Zeno in modo da far tornare la viabilità nella norma. La Polizia Locale è arrivata sul posto insieme ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti per assistere i tecnici nello spostamento e nel recupero del camion incidentato.

Alla rotonda è giunta un’autogru, mentre i vigili urbani hanno predisposto percorsi alternativi di accesso e uscita dall’autostrada e dalla zona sud di Brescia.