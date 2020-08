85enne fungaiolo bresciano si perde a Madonna di Campiglio

(red.) Quando i volontari del soccorso alpino del Trentino l’hanno recuperato, stava vagando senza riuscire a trovare la strada del ritorno. Brutta avventura per un 85enne residente a Vobarno, in provincia di Brescia, in questi giorni in vacanza a Madonna di Campiglio.

Lunedì 24 mattina si era allontanato da casa alla ricerca di funghi, ma poi non era più riuscito a raccapezzarsi, perdendosi sui monti boscosi dalle parti di Campo Carlo Magno.

Vedendolo tardare, prima che scendesse la notte la moglie si è preoccupata e ha lanciato l’allarme.

Sono iniziate le ricerche e nel giro di un paio d’ore il soccorso alpino l’ha rintracciato nei pressi della Malga Darè a 1700 metri d’altezza, quando mancava poco alle 21 della serata di lunedì, accompagnandolo a valle in sicurezza.

Stava bene e non è stato necessario neppure il ricovero in ospedale per un controllo. Nelle operazioni di ricerca sono stati impegnati anche i vigili del fuoco.