Consigli per la spesa: idee risparmio e supermercati aperti ora

(red.) Fare la spesa può essere un’esperienza divertente con le giuste indicazioni. Nelle prossime righe intendiamo parlarvi proprio di questo, fornendovi una breve guida risparmio assieme ad un elenco di supermercati aperti ora.

Per molte persone dedicarsi alla spesa per la casa non è affatto un’esperienza di gioia. Questo perché l’acquisto di prodotti per il quotidiano, il più delle volte, si traduce in un’operazione di calcolo che prova a tagliare il superfluo e alla fine giunge sempre ad uno sforamento del budget iniziale.

Saper risparmiare può davvero cambiare la percezione delle cose, rendendo quello della spesa un simpatico momento familiare.

Ma quali sono le regole da seguire per acquistare in modo intelligente? Di sicuro può servire scegliere il giusto supermarket (e a tal proposito ecco quali sono i supermercati aperti ora da poter raggiungere) come anche organizzarsi in precedenza. Di sotto, un vademecum da seguire per un sbagliare mai.



Consigli per la spesa: la scelta del supermercato

Sebbene il tempo stringa e si è sempre costretti a limitare la scelta a questioni logistiche, è comunque possibile scegliere con strategia. Se prendiamo ad esempio la lista dei supermercati aperti ora si può già avviare una prima selezione, scegliendo ad esempio la sede che è più vicina da quella che è più lontana. Lo stesso si può fare tenendo d’occhio i tipi di prodotti e la fascia di prezzo. Scegliere il supermercato più adatto al budget è la prima mossa intelligente da fare per provare a risparmiare sulla spesa.



Fare una lista delle cose necessarie

Cercare un supermercato aperto ora non deve inficiare sulla tipologia di spesa che verrà effettuata. L’idea di stilare una lista della spesa potrebbe apparirvi ovvia, obsolete o al limite del ridicolo. In realtà, mettere nero su bianco ciò di cui abbiamo bisogno non è solo un modo per battere gli scherzi della memoria, ma anche una tattica raffinata per capire cosa è superfluo e cosa non lo è.

Scrivere un elenco delle cose da portare a casa ci permette innanzitutto di preventivare il costo complessivo della spesa e di effettuare l’operazione con rigore e autodisciplina. Attenersi alla lista precedentemente stilata è il solo modo che abbiamo per battere i colpi di testa e la voglia di shopping.



Attenzione al brand

Un modo utile per non gravare pesantemente sul bilancio domestico potrebbe essere quello di avviare una seconda selezione sul brand. Per ogni prodotto che abbiamo adocchiato sullo scaffale sarà possibile trovarne un corrispettivo di basso costo. È a vostra discrezione se sacrificare la qualità della maionese o della pasta e, a dirla tutta, non sempre questa viene messa a rischio.

Inoltre, vi invitiamo a comprare a lunga scadenza: un trucchetto –risparmio vecchio ma sempre utile.



Sfruttare promozioni e sconti

Uno dei vantaggi di far la spesa al supermercato è quello di poter usufruire di promozioni, bonus e sconti. Per questo vi consigliamo di tenere sempre d’occhio il catalogo delle offerte e di far visita periodicamente al sito del vostro supermercato di fiducia così da poter aderire in tempo alle iniziative più vantaggiose.