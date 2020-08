Coronavirus, al via i test volontari per il personale scolastico

(red.) Mentre la ministra Lucia Azzolina assicura che le scuole italiane riapriranno regolarmente il 14 settembre e promette di distribuire 11 milioni di mascherine al giorno e di garantire “la massima sicurezza possibile” per studenti e personale, si è appreso che lunedì 24 agosto inizieranno i test diagnostici gratuiti per docenti e personale scolastico che decideranno volontariamente di sottoporvisi in vista della ripresa dell’attività.

Sono aperte le prenotazioni al numero verde regionale 800.638.638, direttamente presso il proprio medico di base se questo ha aderito alla campagna (sono pochissimi a Brescia, circa 80 su oltre 730 medici), oppure via web sul sito prenotasalute.regione.lombardia.it.

“Distribuiremo 11 milioni di mascherine al giorno ma abbiamo anche allargato le aule e cercato ulteriori spazi affinchè gli studenti seduti al banco possano abbassare la mascherina” ha detto la ministra Azzolina che rispetto alle preoccupazioni dei presidi hatranquillizzato: “Non devono temere, abbiamo varato norme per evitare responsabilità penali ai dirigenti scolastici”.

Inoltre ha assicurato che il governo è al lavoro per potenziare l’organico. “Siamo assumendo fino a 100 mila persone a tempo indeterminato e altre a tempo determinato e abbiamo digitalizzato le procedure: il sistema è più rapido”.

Tornando ai test pre apertura si è appreso che per gli insegnanti e i membri del personale scolastico che partecipano volontariamente allo screening è previsto il test sierologico rapido per il quale basta una puntura al dito, dopo il quale si è sottoposti a tampone presso le strutture dell’Ats solo se il risultato è positivo.