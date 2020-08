Coronavirus, 239 nuovi casi e 9 morti tutti in Lombardia

(red.) E’ di 239 nuovi casi il bilancio nazionale dei contagi da Covid-19 nella giornata di domenica 2 agosto 2020. I decessi sono stati 8 e, purtroppo, tutti si sono verificati nella nostra regione. I morti sono in aumento rispetto a sabato, quando il dato era di 5.

Il totale ufficiale dei deceduti in Italia dall’inizio della pandemia arriva così a 35.154. I nuovi casi sono 239, di nuovo in calo rispetto al giorno precedente (sabato erano stati 295), per un totale di 248.070.

La provincia più colpita della Lombardia è stata Milano, con 10 nuovi casi, mentre Brescia ne ha contati solo 4, come Cremona, e Bergamo 9. In tutto sono stati 38 i nuovi positivi nella regione su 7.712 tamponi effettuati nella giornata di domenica. In terapia intensiva sono ricoverati 9 lombardi come sabato.

Dall’inizio della pandemia il dato ufficiale dei decessi per coronavirus in Lombardia è arrivato a 16.815, anche se non sono pochi gli addetti ai lavori che lo considerano sottostimato.