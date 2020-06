Fratelli d’Italia, “continua la campagna Rialzati Brescia”

(red.) Anche questa settimana Fratelli d’Italia Brescia si trovava tra la gente. Venerdì 26 Giugno al mercato di villaggio Prealpino, mentre sabato 27 in corso Zanardelli.

Di seguito le parole del coordinatore cittadino Paolo Inselvini: “La sensibilizzazione alla campagna “Rialzati Brescia” sta continuando, senza tregua, in ogni angolo della città. La risposta della popolazione riguardo all’iniziativa è molto positiva, moltissime persone ci spronano a non mollare e questa è la più grande soddisfazione.

Possiamo considerare terminata la prima fase della campagna, la quale si poneva come obiettivo quello di dimostrare alla popolazione, che non serve sacrificarsi per la propria gente solamente quando bisogna chiedere i voti alle elezioni, ma soprattutto esserci, nei momenti più bui e difficili.

A luglio “Rialzati Brescia” assumerà ancor di più un connotato concreto: proporremo attività per la valorizzazione e riqualificazione del territorio, lotta al degrado e sostegno ai commercianti. Noi non molliamo, per la nostra gente e per la nostra amata Leonessa”.