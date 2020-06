Mancata zona rossa, “richiesta di accesso agli atti in regione”

(red.) “Ho fatto una richiesta di accesso agli atti in regione per verificare se dall’unità di crisi o dalla giunta regionale siano mai partite richieste formali di istituzione della zona rossa nella bergamasca, perchè al di là del fatto che la competenza fosse solo del governo, vorrei verificare se questa richiesta oltre che sui social sia stata messa nero su bianco”. Il consigliere lombardo Niccolò Carretta, bergamesco e neoentrato nella formazione politica ‘Azione’ di Carlo Calenda, vuole vederci chiaro sulla faccenda relativa alla zona rossa mancata tra Alzano e Nembro, questione su cui la Regione Lombardia e il governo si stanno ‘rimpallando’ le responsabilità da mesi.

Nel corso di una videointervista a ‘Dire’, Carretta ricorda di essere stato “l’unico consigliere nei mesi scorsi in commissione sanià a sottolineare all’assessore Gallera come in Emilia Romagna la giunta abbia agito in autonomia alla chiusura di una zona rossa“. Il consigliere lombardo si riferisce all’esperienza emiliano-romagnolo di una zona rossa a Medicina, nel bolognese. “Se lo ha fatto l’Emilia Romagna non capisco come mai non lo abbia fatto la Regione Lombardia: vuol dire che il provvedimento emiliano romagnolo era illegittimo, ma se lo fosse stato non capisco come nessuno lo abbia impugnato”, si domanda il neoconsigliere di Azione.