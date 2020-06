Moka Express di Bialetti con Oceana, per la tutela degli oceani

(red.) Bialetti, da sempre attenta al rispetto dell’ambiente, si impegna concretamente in un’ottica di sostenibilità stringendo una partnership con Oceana, la più grande organizzazione internazionale al mondo focalizzata esclusivamente sulla salvaguardia degli oceani. In questo progetto Bialetti supporta Oceana attraverso un’importante donazione e mette al centro l’iconica Moka Express, protagonista in veste di ambasciatrice mondiale di sostenibilità.



Bialetti mostra l’impegno assunto a favore dell’ambiente legando la Moka Express al progetto Oceana, campagna per la salvaguardia degli oceani dagli inquinanti, specie le plastiche monouso e post-consumo.

Per la prima volta, il prodotto-icona per eccellenza di casa Bialetti e del caffè all’italiana sposa una causa globale divenendone ambassador. D’altra parte, la Moka Express rappresenta un metodo di preparazione del caffè 100% eco-sostenibile: l’unico rifiuto che produce, infatti, è biodegradabile e compostabile al 100%.

Ogni Moka Express, inoltre, rappresenta un investimento green sia per i 10 anni di durata minima della caffettiera con una manutenzione ridotta all’essenziale, sia perché la pulizia richiede il solo lavaggio con acqua, senza impiego di detergenti chimici inquinanti.

Oltre ad un’importante donazione da parte di Bialetti, il sostegno al progetto Oceana coinvolge tutte le taglie di Moka Express e sarà veicolato attraverso una comunicazione a 360 gradi focalizzata sul messaggio principale della campagna: #wakeupfortheoceans, call to action che invita ad acquistare Moka Express e mostrare il proprio impegno a proteggere gli oceani. Il consumatore potrà inoltre mostrare il proprio supporto all’attività di Oceana attraverso una donazione diretta, tramite un link posto sul packaging del prodotto.

Bialetti ha inoltre mostrato il proprio impegno a favore della causa sostituendo tutti i sacchetti in plastica che avvolgono Moka Express dentro il packaging, con involucri in carta 100% riciclabile.