Polizze più semplici e comprensibili con Zurich Connect

In un mondo in costante e rapida evoluzione, soprattutto in seguito il difficile periodo di emergenza sanitaria, economica e sociale causata dal coronavirus, le persone hanno sempre più bisogno di tranquillità e facilitazioni in ogni ambito della vita in modo da poter ridurre ai minimi termini i propri problemi di tutti i giorni.

Troppi impegni, problemi di salute, mancanza di tempo libero, scadenze, pagamenti: sono numerose le preoccupazioni che attanagliano la vita degli individui.

Zurich Connect: pratiche assicurative chiare e immediate

Questo vale anche nel campo delle pratiche assicurative. Gli automobilisti italiani sono alla ricerca di polizze più semplici e comprensibili, chiare, immediate e un perfetto esempio è rappresentato da Zurich Connect, marchio che dal 1997 si occupa di fornire assicurazioni per auto e moto tramite Internet, di proprietà della compagnia assicurativa svizzera Zurich Insurance Company Ltd fondata nel 1872.

Richiedere un preventivo assicurazione auto è facilissimo! Infatti ti basterà semplicemente compilare il form sul sito della compagnia assicurativa inserendo i dati della tua polizza tra cui la tua targa, la tua situazione assicurativa, se possiedi una classe di merito da utilizzare, la decorrenza, se fai parte di una convenzione e se hai altre polizze con Zurich Connect. Nel secondo passaggio viene invece calcolato il prezzo e infine si effettua un salvataggio del preventivo.

Questo procedimento, facile e veloce, puoi realizzarlo online restando comodamente a casa, le uniche cose che ti servono sono un computer, uno smartphone o un tablet e una connessione a Internet, pochi minuti e il gioco è fatto.

Rinnovare l’assicurazione con Zurich Connect: ti basta un clic

Devi rinnovare la tua polizza Rc auto? Anche in questo caso quello che ti basta fare è andare sul sito di Zurich Connect accedendo alla tua area riservata inserendo Id utente e password da te scelti e una volta completata la procedura riceverai direttamente al tuo indirizzo mail la tua assicurazione con tutta la documentazione di cui necessiti per circolare su strada.

Anche il pagamento è facilitato, infatti con Zurich Connect potrai pagare la tua assicurazione attraverso i canali tradizionali come la carta di credito sia Visa che Mastercard oppure il bonifico bancario, ma anche con nuove modalità di pagamento come Apple Pay, My Bank, Sisal Pay e Lis Paga, questo per soddisfare ogni esigenza dei propri clienti che possono quindi scegliere in totale libertà come pagare.

Zurich ti offre un servizio affidabile e di alta qualità personalizzato per le tue esigenze, permettendoti di risparmiare sulla tua assicurazione affidandoti ai migliori professionisti del settore capaci di offrire le migliori garanzie sul mercato assicurativo. Per richiedere un preventivo, acquistare un’assicurazione o gestirla basta visitare il loro sito web e serviranno pochissimi click per completare queste procedure.