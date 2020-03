Virus, allarme ossigeno: appello Federfarma per le bombole

(red.) E’ uno degli allarmi che anche il sindaco di Brescia Emilio Del Bono aveva lanciato e ora ribadito dalla Federfarma bresciana. Cioé quello della carenza di bombole di ossigeno che servono ai pazienti dimessi da Covid nelle loro abitazioni. Clara Mottinelli, presidente dell’associazione, sottolinea come i medici abbiano consentito di prescrivere ossigeno liquido, mentre la consegna dei contenitori viene permessa tramite le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Ma come detto, c’è penuria di bombole e per questo motivo la Federfarma ha chiesto la disponibilità dei dentisti (chiusi in questo periodo), studi veterinari e dei cittadini in possesso di bombole vuote di consegnarle per poterle riempire. Negli studi professionali ci penseranno Federfarma e la Protezione Civile, mentre i cittadini potranno presentarsi direttamente in farmacia. Nel momento in cui i contenitori saranno disponibili, saranno riempiti per consegnarli ai pazienti che ne hanno bisogno.