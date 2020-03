Bresciano bloccato in Turchia con carico di mascherine

(red.) In Italia e in particolare in Lombardia, la regione più colpita dal virus, c’è sempre maggiore richiesta di mascherine per i cittadini e anche per gli operatori sanitari. E un maxi carico di questo genere è bloccato da un mese in Turchia. Responsabile è il professionista bresciano di Flero Andrea Genocchio che racconta al Giornale di Brescia la sua odissea ancora in corso. E’ fermo a Istanbul con un carico di 600 mila mascherine pagate dalla sua azienda Wiltek Srl con 250 mila euro.

La maggior parte destinate in Lombardia e una serie di pezzi anche all’ospedale Civile e alla Domus Salutis di Brescia. Il bresciano, operativo in Vietnam, era riuscito a raggiungere la Turchia prima che esplodesse la pandemia e riuscendo anche a inviare un carico di oltre 500 mila mascherine in Italia.

Ma niente da fare, al momento, per un altro carico di 600 mila mascherine già acquistate e bloccate dopo che la Turchia ha bloccato ogni spostamento e sequestrato i magazzini di prodotti (non quello contenente la merce del bresciano). L’ambasciata italiana è già stata avvisata e si sta organizzando un rientro speciale anche per gli italiani ancora rimasti in Turchia.