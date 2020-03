Coronavirus, colpite anche le comunità religiose

(red.) Di questa condizione di emergenza causata dal coronavirus stanno soffrendo anche le comunità religiose presenti in provincia di Brescia. Tra queste, le Suore operaie a Botticino dove nella Casa Madre si è assistito a sette decessi nell’arco di pochi giorni, tre in gravi condizioni e circa dieci in condizioni che preoccupano. Queste nell’ambito di un panorama che vede tra le suore operaie le comunità di Passirano, Fantecolo e proprio la Casa Madre in quarantena.

In quella di Fantecolo sono 35 le religiose ospitate, di cui una decina in isolamento per sintomi riconducibili al virus. Nella casa madre di Botticino, invece, sono circa quaranta le suore presenti. Un’altra situazione che viene tenuta monitorata arriva dalle Dorotee da Cemmo che nelle scorse settimane hanno donato alla Regione Lombardia 136 posti letto che invece dovevano essere destinati in Congo.

Nella casa madre a Cemmo di Capo di Ponte sono emersi due casi positivi e tutta la comunità è stata messa in quarantena. Così come quella a Capo di Ponte. Infine, a Nave c’è preoccupazione all’Istituto Salesiano per il decesso di due confratelli a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, di cui monsignor Angelo Beschi.