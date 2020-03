Virus, palazzo Loggia: niente Ztl, parcometri e strisce blu

(red.) Brescia è una città deserta in questi giorni intorno alla fine di marzo ed è un buon segno, perché vuol dire che i cittadini stanno rispettando le regole e le misure di contenimento per evitare la diffusione del coronavirus. Tuttavia, ci sono persone che devono raggiungere le case di riposo in centro e altri addetti che operano come lavoratori essenziali. Per questo motivo e soprattutto in loro sostegno, il Comune di Brescia ha deciso di sospendere strisce blu dei parcheggi a pagamento e anche le zone a traffico limitato.

Le uniche aree che invece restano off limits sono quelle pedonali. Quindi, i lavoratori essenziali e quelli chiamati a svolgere le consegne a domicilio potranno raggiungere il centro storico e le aree Ztl senza limiti di tempo e senza pagare la sosta al parcometro. Queste misure saranno in vigore da oggi, giovedì 26 marzo, fino al 3 aprile e salvo proroghe.

Nel frattempo, vista l’emergenza in corso, anche la Regione Lombardia entra in campo a favore dei cittadini. La presidente della commissione Trasporti Claudia Carzeri ha annunciato che le tasse regionali Irap, Irpef, bollo auto, Ecotassa e quella sulle concessioni sono sospese fino al 31 maggio e quindi potranno essere saldate entro il 30 giugno senza sanzioni né interessi.