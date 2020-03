Il Governo chiude le fabbriche non strategiche

(red.) il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha confermato l’indicazione della Lombardia, e con un decreto ha bloccato tutte le attività produttive non strategiche in Italia. Dunque chiudono le fliere produttive non essenziali per la continuazione del pubblico servizio. Restano aperti i negozi di alimentari e i supermercati e tutte quelle realtà che garantiscono i servizi minimi essenziali.